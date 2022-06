Tre persone sono state arrestate per l’omicidio del giornalista britannico Dom Phillips ( nella foto ) e dell’esperto di popolazioni native Bruno Pereira, scomparsi nella valle del Javari il 5 giugno. I loro corpi sono stati ritrovati e identificati dopo la confessione del pescatore Amarildo da Costa. “La morte di Phillips e Pereira è una vittoria per il presidente Bolsonaro, che si aggiunge alla distruzione della fragile struttura creata da diverse persone per proteggere l’Amazzonia”, scrive il quotidiano Folha de S.Paulo.