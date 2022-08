L’artista absaroke – una tribù di nativi americani, chiamati anche crow, che appartenevano al gruppo linguistico dei sioux e vivevano nel Montana e nel South Dakota – racconta la vita e la cultura del suo popolo attraverso autoritratti fantasiosi, collage, interventi su immagini d’archivio e installazioni site-specific (pensate e inserite in un luogo preciso). Che metta al centro i capi crow del novecento o la narrativa pulp degli anni ottanta, le collezioni dei musei o le foto di famiglia, Red Star contesta il modo in cui i fotografi hanno plasmato la rappresentazione dei nativi. La monografia Delegation raccoglie le opere realizzate dal 2006, insieme a saggi, racconti, poesie e conversazioni con artisti, storici e scrittori. ◆

Wendy Red Star è nata nel 1981 a Billings, nel Montana. Le sue opere fanno parte delle collezioni di vari musei tra cui il Metropolitan museum of art e il Museum of modern art di New York.