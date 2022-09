Il president e Gustavo Petro (di sinistra) ha presentato una riforma tributaria che prevede l’aumento delle tasse per i redditi più alti, la lotta all’evasione e la riduzione delle agevolazioni fiscali per i più ricchi. Secondo la giornalista María Teresa Ronderos, che scrive sull’Espectador, di questa riforma hanno bisogno tutti, ricchi e poveri, perché “altrimenti il debito pubblico continuerà a crescere e lo stato spenderà più di quanto incassa. Se non ristrutturiamo le finanze pubbliche, dovremo indebitarci ancora e a condizioni sempre peggiori”.