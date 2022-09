Le rivelazioni dei servizi segreti statunitensi sul fatto che la Corea del Nord stia fornendo armi e munizioni alla Russia sembrano accurate, scrive NKNews, che ha intervistato vari esperti in merito. Jack Watling, ricercatore del Royal united services institute, dice che da febbraio i russi si stanno rivolgendo ai paesi a cui in passato hanno fornito munizioni per procurarsene, tra cui la Corea del Nord. Go Myung-hyun dell’Asan institute for policy studies spiega che Pyongyang è più o meno autosufficiente nella produzione di armi e ha molti proiettili del calibro che serve all’esercito di Mosca.