Quando la polizia di Manchester, nel Regno Unito, ha fermato una macchina che era passata con il semaforo rosso, gli agenti sospettavano che il guidatore fosse ubriaco. “Prima che gli facessimo un test con l’etilometro, l’uomo si è messo in bocca un mucchio di monetine”, hanno raccontato i poliziotti su un social network. C’è una teoria che circola online secondo cui leccare una moneta che contiene del rame altera la saliva rendendo inefficaci i test. Però non è vero: l’etilometro ha rivelato che l’uomo aveva assunto il doppio del limite legale di alcol. Il post dei poliziotti finisce con una raccomandazione: “Non date retta a tutto quello che leggete in rete”.