Ambiente Il declino della foca monaca mediterranea, una specie a rischio di estinzione, è cominciato nell’antichità, probabilmente a causa della diffusione degli insediamenti umani sulle coste del Mediterraneo e lo sviluppo della navigazione. Secondo uno studio sui Proceedings of the Royal Society of London, la specie è suddivisa in quattro popolazioni, che però hanno un alto grado di consanguineità.