◆ L’articolo di Jason Horowitz (Internazionale 1477) racconta le soluzioni ipotizzate dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri per il problema dei rifiuti. È da un po’ che questo argomento non compare nei nostri giornali. Ora che a governare la città non c’è più una giovane donna ma un uomo di mezza età, si pone l’accento sulle soluzioni che lui ha ipotizzato e non sulla sua incapacità, come si era soliti fare. Qualche pagina dopo un giornalista irlandese racconta il declino del Regno Unito. Nell’articolo si descrive la nuova prima ministra come una donna poco seria e senza carisma. La narrazione è sempre la stessa: una donna al potere non sarà mai “abbastanza”, e nel momento in cui sta per esserlo diventa “eccessiva”. Di una donna si commenta il carattere, di un uomo i propositi e le azioni. Non condivido le idee e le scelte politiche di Virginia Raggi né quelle di Liz Truss. Spero però che Internazionale non dia spazio, anche se in modo involontario, a commenti così antifemministi.

Elena Mondolfo