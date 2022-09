L a rete elettrica del Sudafrica, la prima potenza industriale del continente, è al collasso. “Le due settimane dal 3 al 18 settembre sono state le peggiori nella storia della Eskom, l’azienda elettrica pubblica”, scrive News24. In pochi giorni sono stati registrati un centinaio di incidenti e avarie, che hanno costretto l’azienda a sospendere la produzione in metà delle centrali del paese e a programmare una serie di lunghi blackout. Il presidente Cyril Ramaphosa è rientrato in anticipo dall’estero per occuparsi della crisi.