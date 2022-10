Alluvioni Almeno 48 persone sono morte in Nepal nelle alluvioni e nelle frane causate dalle forti piogge monsoniche. Ci sono anche tredici dispersi. ◆ Le alluvioni negli stati australiani del Victoria, del New South Wales e della Tasmania hanno costretto migliaia di persone a lasciare le loro case. ◆ Gli allagamenti nell’isola greca di Creta hanno provocato due vittime. ◆ Più di seicento persone sono morte da giugno nelle alluvioni in Nigeria. Gli sfollati sono 1,3 milioni.

Fauna selvatica Secondo l’indice Living planet del Wwf, dal 1970 al 2018 il mondo ha perso il 69 per cento della sua fauna selvatica: mammiferi, uccelli, rettili, anfibi e pesci. L’indice, scrive New Scientist, si basa sulle popolazioni di animali selvatici ed è usato come indicatore della biodiversità. I ricercatori hanno analizzato lo stato di salute di più di 31mila popolazioni appartenenti a 5.230 specie. La riduzione è stata più forte in America Latina e ai Caraibi, seguiti dall’Africa. Il gruppo di animali più in declino è quello dei vertebrati d’acqua dolce. Una delle cause principali della perdita di biodiversità è l’uso dei terreni per la produzione alimentare, ma in futuro la crisi climatica avrà un ruolo sempre maggiore. Nella foto: un esemplare di inia nel Rio Negro, in Brasile