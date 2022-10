In Ciad Saleh Kebzabo ( nella foto ) è stato scelto il 12 ottobre come capo del governo di transizione che porterà il paese al voto nel 2024. Oppositore dell’ex presidente Idriss Déby Itno, Kebzabo è stato nominato premier due giorni dopo che il figlio di Déby, Mahamat, era entrato in carica ufficialmente come presidente. Sostenuto dai militari, Mahamat era subentrato al padre, morto nel 2021 sul campo di battaglia. Il primo pensiero di Kebzabo è stato per le vittime delle gravi alluvioni delle ultime settimane, scrive Al Wihda.