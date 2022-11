◆ Londra, Madrid, Parigi, Roma. Le perplessità di fronte alle azioni del collettivo Just stop oil, per quanto mi riguarda, si sono dissipate dopo aver letto le parole di India Bourke (Internazionale 1484). Chi continua a scandalizzarsi per azioni di questo tipo dovrebbe dare un’occhiata alla tabella presentata da Giovanni De Mauro nel suo ultimo editoriale (Internazionale 1485) sulle temperature massime delle città europee nell’ottobre 2022 confrontate con la media degli ultimi trent’anni. Se continuiamo così non avremo più neanche un muro dove appendere i capolavori presi di mira dagli attivisti. Daniele Baldisserri

◆ A mio parere nella sua ultima rubrica, sulla chirurgia estetica e Madonna (Internazionale 1484), Claudio Rossi Marcelli non coglie il punto. Certo, chi è stata per noi un modello è libera di invecchiare come vuole. Ma femminismo e libertà possono voler dire anche usare la chirurgia estetica, così come proporre immagini ipersessualizzate e accompagnarsi a uomini molto più giovani. Il femminismo è sempre libertà di disporre del proprio corpo, con forme a volte inaspettate.

Laura Nicoletti

◆ Condivido in pieno il pensiero di Claudio Rossi Marcelli. Anche a me dispiace vedere Madonna in questa versione e quasi m’infastidisce l’abuso che fa dei social. Però alla fine la amo ancora di più. Madonna non si molla mai!

Moris