Agricoltura La crisi climatica è destinata a rivoluzionare la produzione agricola mondiale, scrive l’Economist. Negli ultimi decenni la produzione è aumentata, permettendo di sfamare la popolazione del pianeta in crescita, ma per riuscire a farlo in futuro bisognerà scegliere con cura cosa coltivare e dove. Alcune delle colture più danneggiate dalle ondate di caldo e dagli episodi di siccità saranno il riso, il mais e il caffè, mentre potrebbe aumentare la produzione di grano e patate. In particolare, alcune regioni della Russia, della Cina, del Canada e del nordovest degli Stati Uniti diventeranno adatte alla coltivazione del grano. Secondo la rivista britannica, potrebbe diffondersi la coltivazione dell’albero del pane, capace di vivere per mesi senza pioggia.