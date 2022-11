◆ Siamo vicini al punto di non ritorno, ha avvertito il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres in apertura della conferenza sul clima Cop27 a Sharm el Sheikh, in Egitto. Uno degli obiettivi della conferenza è rendere più stringenti i tagli alle emissioni di gas serra. Tuttavia, secondo alcuni ricercatori, il pianeta potrebbe aver già superato il punto di non ritorno. Intanto è diventato quasi impossibile rispettare l’obiettivo di contenere l’aumento della temperatura media globale entro 1,5 gradi rispetto all’era preindustriale, scrive . L’obiettivo era stato fissato dall’accordo di Parigi del 2015 per evitare le conseguenze peggiori della crisi climatica. Ma la temperatura è già superiore di 1,3 gradi e la soglia sarà probabilmente raggiunta intorno al 2030.