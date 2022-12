L’onda coreana

◆ Leggendo gli articoli sulla potenza culturale coreana (Internazionale 1488), mi chiedo se davvero la cultura possa essere generata in laboratorio. Se possa essere un prodotto commerciale creato ad hoc per un certo pubblico. Se possa essere nazionalizzata. Se l’arte possa nascere con uno scopo, con un fine ultimo. E se sì, quale sia quello coreano.

Simone Tamanini

Troppe cose

◆ Ho letto l’articolo sull’accumulo seriale (Internazionale 1487) e, anche se in maniera non patologica, mi ritrovo nel profilo descritto. Il prodotto che accumulo di più è proprio Internazionale, a cui sono abbonato da anni. Conservo tutti i numeri, sia per collezionarli sia nella speranza di recuperare gli articoli che non sono riuscito a leggere. Nonostante l’accesso alla versione digitale, ho difficoltà a separarmi dalle copie cartacee.

Daniele Ponzoni

La trappola dei tassi d’interesse

◆ Ho letto con estremo interesse l’articolo dell’economista Jayati Ghosh (Internazionale 1488) e l’ho trovato molto utile per capire la situazione dei tassi d’interesse. Tuttavia avrei preferito una spiegazione più centrata sui motivi per cui ad alcuni stati risulta difficile, come vediamo in questo periodo, applicare “un tetto ai profitti e ai prezzi”. È vero che questa potrebbe essere una soluzione (da profano ne sono convinto), ma sono anche consapevole che attuare una politica simile sia incostitu­zionale.

Francesco Mosca

Venezia per tutti

◆ Sono rimasto negativamente sorpreso dall’articolo su Venezia (essenziale.it). Consigliare di pernottare da religiosi che hanno riadattato il loro stabile per soggiorni low cost, ignorando la situazione abitativa veneziana e la lotta per il diritto alla casa di cittadini e associazioni, mi pare imperdonabile. I posti letto turistici in Laguna ormai superano il numero dei residenti; quasi la metà sono in case tolte al mercato residenziale e trasformate per affitti brevi; studenti e lavoratori non riescono più a trovare un alloggio e molti sono costretti a lasciare la città, che si sta spopolando. A questo si aggiunge la turisticizzazione di qualsiasi spazio pubblico. Capisco lo scopo di rendere accessibile Venezia a tutti, ma mi sarei aspettato più attenzione per questi temi.

Giacomo Menegus

Errata corrige

◆ Su Internazionale 1488, a pagina 12, la foto della foresta di aceri a Kyoto è stata scattata il 22 novembre 2022. Errori da segnalare? correzioni@internazionale.it