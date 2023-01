Dopo il fallimento delle trattative per la formazione del nuovo governo, il presidente bulgaro Rumen Radev ha indetto le elezioni anticipate per il 2 aprile, le quinte in meno di due anni. Secondo **Euractiv **l’impossibilità di risolvere la crisi politica potrebbe mettere a rischio l’ingresso del paese nell’eurozona, previsto per il 2024.