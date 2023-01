Insetti I motivi colorati dei fiori guidano i bombi nella raccolta del nettare, e questo favorisce anche la dispersione del polline. In uno studio pubblicato su Functional Ecology, alcuni ricercatori hanno osservato il modo in cui il Bombo terrestre (Bombus terrestris) interagisce con il fiore: il punto d’atterraggio, l’attività di raccolta e il tempo di decollo. Hanno usato fiori artificiali blu o gialli, con o senza croce centrale, variando gli schemi di colore. È emerso che i motivi colorati accorciavano il tempo della raccolta del nettare anche del 30 per cento, guidando le fasi di avvicinamento e atterraggio. A sorpresa, però, non rendono più facile l’individuazione del nettare dopo l’atterraggio sul fiore.