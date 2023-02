◆ Ho letto l’articolo sul nutri-score, la proposta di una classificazione unica per tutti i prodotti alimentari dell’Unione europea (Internazionale 1496). Se da una parte è auspicabile che venga messo a punto un sistema di etichettatura a favore dei consumatori, dall’altra può sembrare discutibile ricondurre le caratteristiche nutrizionali di un alimento a un simbolo cromatico (molto simile a quello usato per la classificazione energetica degli elettrodomestici). È una valutazione, come riportato nell’articolo, basata peraltro su algoritmi. Per quanto riguarda le critiche mosse a un sistema industriale italiano restio ad accettare il nuovo criterio, andrebbe puntualizzato che la Francia, che è la principale sostenitrice dell’iniziativa, ha interessi economici altrettanto importanti, visto che è la sede di alcune delle più grandi multinazionali del settore. Luca Gnarra

◆ A proposito dell’articolo del Financial Times sulle iniziative per limitare i consumi di energia in Europa (Internazionale 1494), credo sia opportuno precisare che per affrontare la crisi climatica globale servono anzitutto politiche forti, idealmente mondiali. Le scelte individuali contano e sono necessarie, ma scaricare sugli individui la responsabilità di un problema enorme è controproducente: aumenta la percezione dei limiti del risultato, sfavorisce la spinta all’aggregazione politica, discosta il pensiero dal cuore del problema. E finisce per giovare a chi, in realtà, ai massimi livelli non sta facendo abbastanza.

Alessandro Moretto