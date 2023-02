Il 20 gennaio il Giappone ha registrato un picco di decessi per covid-19. Il paese ha mantenuto a lungo misure restrittive per contenere il virus sars-cov-2, limitando così il numero delle vittime. Più di recente la revoca di molte restrizioni, l’apertura ai viaggi internazionali e la diffusione di nuove sottovarianti hanno causato un rapido aumento dei contagi, in una popolazione con una bassa immunità. La situazione, scrive la Bbc, è resa più difficile dal fatto che il Giappone ha una popolazione molto anziana.