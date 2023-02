Per ottimizzare l’isolamento termico degli edifici, i ricercatori della Pritzker school of molecular engineering dell’università di Chicago hanno realizzato un materiale da costruzione a infrarossi capace di cambiare colore. “Permette di mantenere stabile la temperatura in un edificio senza usare grandi quantità di energia”, spiegano su Nature Sustainability. In estate il materiale rilascia fino al 90 per cento del calore che si accumula mantenendo fresco l’interno, mentre in inverno ne rilascia solo il 7 per cento con effetti opposti. È un materiale elettrocromico formato da un liquido che, applicando una piccola quantità di energia, si trasforma in una pellicola di rame solido: allo stato liquido emette e a quello solido trattiene. Il passaggio da uno stato all’altro è regolato da un semplice interruttore. Secondo le Nazioni Unite, gli edifici sono responsabili del 33 per cento delle emissioni di gas serra.