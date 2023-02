L’uso degli antibiotici negli allevamenti è in crescita nel mondo. Secondo Plos Global Public Health, nel 2020 sono state usate più di 99mila tonnellate di antibiotici e nel 2030 si arriverà a 107mila, con un aumento dell’8 per cento. L’impiego è intenso soprattutto in alcune regioni dell’Asia, tra cui l’est della Cina, il sud dell’India e l’isola indonesiana di Java. Un uso eccessivo degli antibiotici negli allevamenti potrebbe favorire lo sviluppo di infezioni difficili da curare negli esseri umani.