Biodiversità Le specie estinte nell’ambiente selvatico sono quelle più a rischio di scomparire del tutto. Si tratta di 84 specie di piante e animali presenti solo in zoo, acquari, orti botanici e raccolte di semi. Nel 1950 erano 95, ma undici si sono ormai estinte del tutto. In alcuni casi gli esemplari sono talmente pochi che la loro diversità genetica è compromessa. I tentativi di reintroduzione in natura sono rari e i successi lo sono ancora di più. Un esempio positivo è il bisonte europeo (Bison bonasus), reintrodotto a partire dal 1952 e oggi in buona salute. Per 41 specie non sono mai stati fatti tentativi di reintroduzione. Secondo Science, bisognerebbe intensificare gli sforzi per reinserire queste specie in natura. Nella foto: un bisonte nella riserva naturale Belovezhskaya Pushcha, in Bielorussia