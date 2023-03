◆ La necessità di produrre energia da fonti rinnovabili ha spinto i paesi europei a rivolgersi a quelli nordafricani, che hanno ampie regioni assolate e ventose. In Marocco c’è già la centrale solare di Noor e in Egitto quella di Benban. La centrale marocchina è collegata alla rete spagnola, mentre l’Egitto sta valutando la posa di un cavo sottomarino per la Grecia. C’è anche l’ipotesi di costruire centrali solari nel sud della Tunisia, da collegare alla rete italiana. Il progetto più grande, che costa 22 miliardi di dollari, è però la realizzazione di centrali solari ed eoliche in Marocco, da collegare con un cavo sottomarino al Regno Unito. Dovrebbe coprire l’8 per cento del fabbisogno energetico britannico.