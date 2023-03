Alla 95a edizione degli Academy awards, Ke Huy Quan, Michelle Yeoh e Jamie Lee Curtis sono stati premiati per le loro performance in Everything everywhere all at once. La pellicola di Daniel Scheinert e Daniel Kwan ha ricevuto in tutto sette Oscar, tra cui quello per il miglior film. Yeoh, la prima asiatica a vincerlo come miglior attrice protagonista, è nata a Ipoh, in Malesia, nel 1962. Quan è nato a Saigon (oggi Ho Chi Minh), in Vietnam, nel 1971, ma vive negli Stati Uniti dal 1979. Jamie Lee Curtis è nata a Santa Monica, a una ventina di chilometri da Hollywood, nel 1958. Per tutti e tre gli attori era la prima nomination.