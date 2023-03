Cicloni Il ciclone Freddy, il più longevo mai registrato, è passato una seconda volta sull’Africa australe, uccidendo almeno 20 persone in Mozambico e 225 in Malawi. In precedenza il ciclone aveva colpito il Madagascar, il Mozambico e di nuovo il Madagascar, causando 27 vittime. ◆ Sei persone sono morte nel passaggio del ciclone Yaku sul nordovest del Perù.