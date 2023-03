◆ Estrarre idrogeno dal sottosuolo e usarlo al posto del petrolio e del gas naturale sembra possibile. L’idrogeno diventerebbe il carburante per le auto e i veicoli pesanti, e potrebbe soddisfare il fabbisogno energetico del settore industriale. L’idea non è nuova, ma è stata rilanciata da uno studio dell’agenzia statunitense Geological survey (Usgs), presentato a una conferenza della Geological society of America. I ricercatori stimano che il sottosuolo contenga più idrogeno di quanto si pensasse, probabilmente decine di milioni di megatonnellate, scrive New Scientist. Si troverebbe in depositi stabili, che possono essere sfruttati.