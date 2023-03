L’attività vulcanica è continuata per mesi, fino all’inizio del 2023. Quest’immagine, scattata dal satellite Landsat 8 della Nasa il 2 gennaio, mostra uno sfiato sottomarino, con pennacchi e vortici d’acqua. In base alle analisi condotte in passato sulle emissioni vulcaniche nella zona, lo sfiato non conterrebbe magma ma acqua marina acida surriscaldata con particolato, frammenti di roccia vulcanica e zolfo. L’ultima vera eruzione del Kaitoku risale al marzo 1984, mentre la prima documentata storicamente è del 1543.