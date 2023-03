La selezione naturale spiegherebbe perché la malattia di Chagas, una patologia infettiva, sia endemica in gran parte dell’America Latina ma non in Amazzonia. Confrontando i genomi delle persone di venti comunità amazzoniche con quelli provenienti da gruppi etnici imparentati del Messico, dell’America centrale e dell’Asia orientale, i ricercatori hanno individuato tre geni resistenti al parassita Trypanosoma cruzi, che causa la malattia. Due di questi, ppp3ca e dync1i1, sono associati alla risposta immunitaria. Probabilmente queste varianti genetiche si sono sviluppate per proteggere le popolazioni amazzoniche, scrive Science Advances.