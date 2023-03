Brasile Un’ondata di violenza sta colpendo dal 14 marzo lo stato Rio Grande do Norte, nell’est del paese. Ci sono stati trecento attacchi. Si tratta di un’azione congiunta di gruppi criminali per rivendicare il cambiamento delle condizioni carcerarie.

Haiti Il 21 marzo l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha espresso preoccupazione per la situazione nel paese, dove la violenza delle gang è ormai fuori controllo. Nell’ultimo anno 531 persone sono state uccise, trecento ferite e 277 rapite, in gran parte a Port-au-Prince.