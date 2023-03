Paleontologia Il Mamenchisaurus sinocanadorum, un dinosauro erbivoro vissuto circa 160 milioni di anni fa, aveva un collo lungo più di quattordici metri. La stima si basa sull’analisi di alcuni fossili trovati in Cina nel 1987. Secondo il Journal of Systematic Paleontology, erano presenti adattamenti che limitavano la flessibilità del collo e le vertebre avevano una struttura particolare, che assicurava leggerezza. Un collo così lungo permetteva di raggiungere la vegetazione più alta e forse aiutava a disperdere il calore.

Ambiente L’ozono potrebbe danneggiare gli insetti. Secondo Nature Communications, la sostanza interferisce con i feromoni del moscerino della frutta, fondamentali per la riproduzione. È possibile che l’ozono impedisca ai moscerini di riconoscere gli individui dell’altro sesso. La popolazione di insetti è in declino in tutto il mondo, anche a causa dell’inquinamento atmosferico.