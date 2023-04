Il cielo non appartiene a Elon Musk

◆ I satelliti che sta lanciando Elon Musk (Internazionale 1505) daranno la possibilità a milioni di utenti di connettersi a internet. Non sono un fan di Musk, ma obiettivamente quali sono le altre opzioni? È giusto non dare in mano questa potenzialità a un solo individuo, ma l’Europa si è mossa tardi e le alternative private sono ancora in alto mare.

Igor Antonacci

Per un’altra idea di lavoro

◆ In Francia, come ben inquadrato nell’articolo di Alternatives Économiques (Internazionale 1505 ), i cittadini si scontrano direttamente e più facilmente che altrove con l’autorità dello stato. Ho l’impressione che in Italia, per fare un confronto, le figure di intermediazione abbiano sempre dato eccessiva importanza al mantenimento della pace sociale, avvantaggiando la parte economicamente più forte, che ne ha approfittato per aumentare la forza indiscutibile dei suoi interessi di classe. E questo in continuità con il ventennio fascista. Sarebbe bello che anche in Italia, come in Francia, i cittadini prendessero direttamente voce, senza aspettare di essere narcotizzati dai discorsi dominanti.

Giovanni Di Leo

L’omofobia dell’Uganda riguarda l’Europa

◆ L’articolo di Pierre Haski che parla della legge ugandese sull’omosessualità (internazionale.it) contiene, secondo me, una pericolosa contraddizione: Haski afferma contemporaneamente che la legge “calpesta diritti umani inalienabili” ma che “puntare il dito e accusare” l’Uganda ci farebbe “scadere in una contrapposizione controproducente”, perché “è facile condannare partendo dal confronto con l’Europa liberale”. Se riteniamo che questi diritti siano universali e inalienabili, dobbiamo denunciare chi non li rispetta. E una tesi “storicamente assurda” sull’omosessualità portata dai colonizzatori o un malinteso “sapore neocoloniale” non possono orientare i nostri giudizi o la forza con cui li esprimiamo. Decolonizzare la nostra cultura è molto importante. Non significa, però, rinunciare alle battaglie in cui crediamo: significa sceglierle con cura. Haski pubblicherebbe il suo articolo su un giornale ugandese? Da quanto scrive sembrerebbe che la risposta sia tanto sì quanto no.

Paolo

Errori da segnalare? correzioni@internazionale.it