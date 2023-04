Newark, città del New Jersey, negli Stati Uniti, stava per gemellarsi con la nazione hindu di Kailasa. Ras Baraka, sindaco di Newark, aveva già tenuto una cerimonia ufficiale per celebrare l’accordo e invitare i rappresentanti di Kailasa nella città. C’era solo un problema: Kailasa è un’invenzione del predicatore indiano Swami Nithyananda, che ha lasciato il paese perché accusato di quattro stupri. Il progetto di gemellaggio è stato annullato. Secondo un comunicato ufficiale del municipio della città statunitense “è stato uno spiacevole incidente”. “Non sarebbe stato meglio fare una semplice ricerca su Google?”, ha detto il signor Shakee Merritt, che vive a Newark.