Dopo più di otto anni di risultati economici mediocri e promesse non mantenute dal governo dell’ex generale Prayuth Chan-ocha, i sondaggi dicono che i tailandesi ne hanno abbastanza dei militari e sono pronti per il cambiamento, scrive Asia Sentinel. Alle elezioni politiche del 14 maggio il Pheu thai, il principale partito di opposizione, potrebbe stravincere. È il partito degli ex primi ministri Thaksin e Yingluck Shinawatra, che aveva già vinto nel 2019. All’epoca i 250 senatori scelti dall’esercito avevano impedito alla candidata premier, Sudarat Keyuraphan, di formare il governo e avevano votato per mantenere al potere Prayuth Chan-ocha.