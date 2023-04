L’ex presidente statunitense Donald Trump in un’aula del tribunale di Manhattan, durante l’audizione in cui gli sono state comunicate le accuse per le quali è stato incriminato da un gran giurì. La vicenda riguarda un pagamento fatto da un collaboratore di Trump nel 2016 a un’attrice porno. L’ex presidente, che è anche candidato alle elezioni del 2024, è accusato di aver falsificato i registri della sua azienda e violato le leggi sui finanziamenti delle campagne elettorali. In tribunale si è dichiarato non colpevole.