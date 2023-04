Quasi il 40 per cento delle persone costrette a lasciare le zone contaminate dall’incidente alla centrale nucleare Fukushima Daiichi del marzo 2011 soffrono di disturbo da stress post-traumatico. Lo rivela uno studio condotto dall’università Waseda insieme a un’associazione di cittadini per l’assistenza dopo i disastri. Tra le principali cause di disagio indicate dagli intervistati, ci sono l’ansia per gli indennizzi, la disoccupazione e i disagi legati allo status di sfollati. Molti, poi, soffrono di isolamento e solitudine.