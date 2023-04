Un gruppo di studenti partecipa alle celebrazioni per il 63° anniversario dell’indipendenza senegalese. Migliaia di persone hanno assistito alla prima parata organizzata nella capitale dal 2019. Pochi giorni prima in città c’erano stati scontri tra manifestanti e polizia a margine della mobilitazione a sostegno dell’oppositore Ousmane Sonko, considerato uno dei più temibili avversari del presidente Macky Sall. Sonko era sotto processo per diffamazione e il 30 marzo è stato condannato a due mesi di carcere con la condizionale, e al pagamento di una multa.