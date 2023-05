Di fronte all’aumento dei prezzi delle case e alla diminuzione delle vendite immobiliari, il governo saudita ha approvato un progetto di legge che permetterà agli stranieri di accedere alla proprietà privata, scrive L’Orient-Le Jour. Gli investitori internazionali potranno comprare case e beni immobili commerciali e agricoli, compresi gli alberghi, in tutto il regno, anche nelle città sante della Mecca ( nella foto ) e Medina. Per il quotidiano libanese si tratta di “una piccola rivoluzione, dato che finora la proprietà fondiaria era riservata ai sauditi” e il progetto “s’inserisce in un contesto di crescente concorrenza economica tra i paesi del Golfo”. Bloomberg riferisce invece di “un’offensiva per attirare professionisti stranieri del settore bancario e finanziario”. In Arabia Saudita, infatti, “possono guadagnare circa il 20 per cento in più rispetto ai loro colleghi in occidente” .