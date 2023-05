Archeologia Alcune incisioni rupestri risalenti a novemila anni fa sono state trovate in Giordania e in Arabia Saudita. Rappresentano schemi di strutture destinate alla cattura di animali. I resti delle grandi strutture in pietra, dotate di buche per intrappolare gli animali, sono ancora visibili dall’alto. Secondo Plos One, dimostrano che le capacità di comunicazione e cooperazione erano già sviluppate nelle popolazioni del neolitico.