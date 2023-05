John Riddle, di Hollywood in Florida, negli Stati Uniti, ha sentito un rumore di schizzi nel suo bagno, così ha guardato nel gabinetto e ci ha trovato un’iguana: “C’era questo rettile che mi guardava con un aspetto molto spaventato”. Riddle, 58 anni, prima ha cercato invano di prendere l’animale con una rete, poi ha provato ad acchiapparlo a mani nude. A quel punto, ha raccontato, “l’iguana ha nuotato giù per il tubo. Poi è uscita e si è nascosta dietro il water. Alla fine, non so come, è riuscita a scappare dalla casa”.