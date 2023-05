Marc Alexandre Oho Bambe è un poeta e romanziere camerunese nato nel 1976 e residente in Francia. È detto Capitaine Alexandre. Tra i fondatori del collettivo On a slamé sur la Lune, ha vinto numerosi premi. Questo testo è tratto dalla raccolta De terre, de mer, d’amour et de feu (Mémoire d’encrier 2017). Traduzione dal francese di Francesca Spinelli.