La ricerca, pubblicata sulla rivista Cell, contribuisce a spiegare perché lo stress cronico produca sofferenza fisica, lasciando intendere che una migliore gestione dello stress avrebbe effetti significativi sull’efficacia delle cure per le malattie infiammatorie intestinali (Ibd, nell’acronimo inglese). È una spiegazione che contrasta con le cure mediche tradizionali, che “tendono a trascurare il ruolo dello stato psicologico dei pazienti nella risposta al trattamento”, spiega il coautore dello studio Christoph Thaiss, microbiologo dell’università della Pennsylvania a Filadelfia, negli Stati Uniti.

Dolori addominali, diarrea e debolezza sono solo alcuni sintomi di chi soffre di malattie infiammatorie intestinali. Le due principali Ibd, la colite ulcerosa e la malattia di Crohn, possono essere lievi in alcuni pazienti ma debilitanti e perfino potenzialmente letali in altri.

Gli esordi violenti delle Ibd sono spesso preceduti da eventi stressanti come la perdita del lavoro o la fine di un rapporto d’amore. Thaiss e i suoi colleghi hanno ricostruito il legame: dopo un’impennata dello stress il cervello invia dei segnali alle ghiandole surrenali, che diffondono nel corpo delle sostanze chimiche chiamate glucocorticoidi.

Per i ricercatori è stata una vera sorpresa scoprire che i glucocorticoidi causano le infiammazioni intestinali, perché a volte sono usati per trattare questi disturbi. L’apparente paradosso si spiegherebbe con la breve durata delle cure. Rapidi picchi di glucocorticoidi hanno un effetto antinfiammatorio, ma quando lo stress diventa cronico “il sistema si modifica” e assumono un ruolo opposto, spiega Thaiss. “È una spiegazione plausibile”, dice il gastroenterologo e immunologo John Chang, dell’università della California a San Diego, negli Stati Uniti.

“La capacità del cervello di attivare le infiammazioni in organi lontani sembra essere maggiore di quanto si pensasse”, dice Thaiss. I farmaci per curare le Ibd risulterebbero quindi più efficaci se combinati con terapie antistress. Anche le molecole della via di segnalazione che va dal cervello all’intestino potrebbero essere prese di mira da nuovi trattamenti (“È un’ipotesi entusiasmante”, commenta Chang).