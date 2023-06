I prezzi dei trasporti e dei prodotti di prima necessità sono saliti alle stelle in Nigeria dopo che, nel suo discorso d’insediamento, il presidente Bola Tinubu ha detto di voler rimuovere i sussidi statali sui carburanti. Dopo l’annuncio i prezzi della benzina sono più che raddoppiati, scrive Premium Times, che esprime preoccupazione per i milioni di nigeriani già in condizioni di povertà. Nel nordovest del paese, negli stati dove si sono insediati nuovi governatori, è stato registrato un aumento degli attacchi di gruppi terroristici e di criminali. Almeno 61 persone sono state uccise nelle violenze negli stati di Zamfara e Sokoto, racconta il quotidiano, secondo cui l’obiettivo dei terroristi è fare pressione sui nuovi governatori.