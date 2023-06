Le due immagini, scattate dal satellite Landsat 8 della Nasa a luglio e a dicembre del 2022, mostrano come cambia la regione tra l’estate e l’inverno. Nell’immagine estiva chiazze di piante acquatiche e alghe sono presenti nelle acque poco profonde (meno di un metro) della baia di Notsuke. In inverno, invece, una parte della baia si congela, creando una vasta distesa che gli abitanti chiamano “orizzonte di ghiaccio”. Le acque riparate della baia sono un habitat ideale per varie specie, tra cui gamberetti Pandalus kessleri, salmoni e uccelli acquatici migratori. Per non danneggiare le piante acquatiche ed evitare che finiscano nelle eliche delle barche a motore, i pescatori di gamberetti usano tradizionali barche a vela note come utabesune.