◆ Gli oceani stanno assorbendo gran parte del calore accumulato dal pianeta a causa delle emissioni di gas serra nell’atmosfera. Alla fine di marzo la temperatura di superficie degli oceani ha registrato il valore più alto da quando, quarant’anni fa, sono cominciate le rilevazioni satellitari. Le temperature di superficie possono variare in modo significativo, mentre quelle di profondità sono più stabili, scrive il Guardian. Tuttavia, l’acqua si sta scaldando anche a duemila metri di profondità. Il riscaldamento degli oceani, che contribuisce all’aumento del livello del mare, sta trasformando molti ecosistemi, per esempio le barriere coralline. Alcune specie di pesci si stanno allontanando dalle zone tropicali, mentre altre stanno cercando rifugio più in profondità, dove però c’è meno ossigeno.