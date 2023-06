Cozze I molluschi bivalvi potrebbero essere usati per combattere l’inquinamento da plastica in mare. Gli animali si alimentano filtrando l’acqua e raccogliendo le particelle nutritive. Da uno studio pubblicato sulla rivista Journal of Hazardous Materials è emerso che le cozze della specie Mytilus edulis sono in grado di trattenere i frammenti microscopici di plastica, che poi eliminano con le feci, che possono essere rimosse facilmente. Tuttavia, scrive Science, per avere un impatto significativo sull’inquinamento da plastica servirebbe una concentrazione molto alta di molluschi, difficile da ottenere. Le cozze non sembrano trattenere la plastica nei tessuti e sarebbero quindi commestibili. Nella foto: pensiola di Monterey, California, Stati Uniti