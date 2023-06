Il telescopio spaziale James Webb ha individuato una galassia (in rosso nella foto) dietro un’altra (in blu). Quella più lontana è stata chiamata Spt0418-47 e si trova a 12,3 miliardi di anni luce dalla Terra. Nella galassia Spt0418-47 sono state osservate molecole complesse (in arancione) contenenti idrocarburi policiclici aromatici. Di solito queste molecole sono prodotte vicino alle stelle giovani che emettono molta luce ultravioletta, scrive Nature. Lo studio potrebbe aiutare a chiarire alcuni aspetti della formazione delle galassie.