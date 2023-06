Tredici anni fa Mary Strand, 71 anni, di Rogersville, nel Missouri, Stati Uniti, fece cadere un anello con dei diamanti nel gabinetto. Cercò di riprenderlo, ma non ci riuscì e il gioiello si perse nello scarico. A maggio sua figlia ha visto su un social network la notizia del ritrovamento di un anello prezioso durante dei lavori negli scarichi di Rogersville e l’ha segnalata alla madre. Era il suo, così la donna ne è tornata in possesso. Secondo John Tierney, che si occupa della manutenzione idraulica in città, le possibilità di un ritrovamento simile erano remotissime: “Poteva essere stato perso sessant’anni fa oppure ieri, ma siccome era finito nello scarico con tutta l’acqua della contea era impossibile rintracciarlo”.