Foto di Markus Knaden, Max Planck Institute for Chemical Ecology, CC BY-SA

Entomologia Le formiche della specie Cataglyphis fortis vivono nel deserto della Tunisia in condizioni ambientali difficili e spesso senza riferimenti visivi. Le formiche, scrive Current Biology, costruiscono quindi nidi più alti per aiutare i membri della colonia che si sono allontanati in cerca di cibo a tornare più velocemente. Se invece ci sono altri punti di riferimento i formicai rimangono bassi.