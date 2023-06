Il presidente francese Emmanuel Macron ha accolto all’Eliseo il 16 giugno il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman. I due leader hanno parlato di guerra in Ucraina, crisi libanese, Siria e Iran. È la seconda visita del principe a Parigi dopo quella del luglio 2022, che aveva suscitato l’indignazione degli attivisti per i diritti umani. Middle East Eye commenta che Bin Salman sembra aver imparato dagli errori del passato e approfitta dei cambiamenti geopolitici nella regione, ma il suo momento di gloria non durerà.