Una storia italiana

◆ La scrittura e il pensiero di Antonio Scurati sono sempre chiari e affilati. Nell’articolo pubblicato sul sito (internazionale.it) ci raccontano Berlusconi e il suo ottimismo mercificato meglio di chiunque altro. Come fosse un evento inevitabile, come se ce lo meritassimo, noi che i conti con il passato non sappiamo farli, accecati dall’attrazione fatale per il qui et nunc. Siamo fragili, guardare in basso ci spaventa, preferiamo surfare la vita e con la coda dell’occhio ammicchiamo all’onda anomala che è sempre troppo lontana per spaventarci.

Debora Pisano

Com’è cambiata l’Italiacon Silvio Berlusconi

◆ Ho trovato interessante l’articolo di Alessandro Calvi (internazionale.it) perché coglie in profondità il percorso di Berlusconi verso il potere ed evidenzia gli effetti prodotti una volta che lo ha esercitato. Il trentennio berlusconiano ha cambiato l’Italia e gli italiani e quello che avviene in questi giorni lo dimostra in modo inequivocabile.

Silvio Bonavoglia

Strisce

◆ Peanuts e Mafalda!!! Mancano solo Calvin & Hobbes, e abbiamo fatto l’enplein.

Dario Rivarossa

Le allucinazioni del capitalismo

◆ “Resistenza istintiva e retrograda”, si chiede Naomi Klein alla fine del suo illuminante articolo sull’intelligenza artificiale (Internazionale 1515). No, leciti dubbi (e certezze) sull’onestà (e disonestà) intellettuale di chi la sostiene. Mascherare con promesse illusorie uno strumento di elaborazione di dati più avanzato di altri è una truffa. Il rischio maggiore è azzerare l’elaborazione umana su cui ora quello strumento si basa e lasciare campo libero alla peggiore stupidità umana. Per arginare la crisi climatica e migliorare le condizioni di vita delle persone (e per fermare le guerre), gli strumenti ci sarebbero, qualcuno ci lavora seriamente da tempo. L’intelligenza artificiale (ia) potrebbe servire solo se riuscisse a ribaltare le scelte politiche, ma non sembra nei piani. Spaventa che la tecnologia sia al servizio di un sistema capitalistico così in crisi da accanirsi contro le menti migliori. Non si tratta di frenare il progresso ma di impedire che le innovazioni finiscano nelle mani sbagliate.

Claudia Dalmastri

Errata corrige

◆ A pagina 89 di Internazionale 1516, Auvers-sur-Oise si trova nel nord della Francia. Nella cartina a pagina 56 di Internazionale 1515, le posizioni delle città di Orano e Algeri sono invertite.

Errori da segnalare?

