Il 16 giugno il governo m essicano ha annunciato che dalla metà di aprile il paese sta vivendo la terza ondata di calore dall’inizio dell’anno. “Tra il 14 aprile e il 12 giugno otto persone sono morte per il caldo o di disidratazione”, scrive l’Afp. Il 13 giugno il ministero dell’ambiente aveva reso noto che, in 22 stati, le temperature avevano superato i quaranta gradi Celsius. A Monterrey, ricca città del nord che nel 2022 ha dovuto affrontare una grave e prolungata siccità, la pressione dell’acqua è diminuita e il consumo dell’elettricità per l’aria condizionata ha provocato frequenti interruzioni di corrente. In alcuni stati i governatori hanno deciso che ragazzi e ragazze frequenteranno la scuola in presenza solo due ore al giorno, in modo da non esporsi per troppo tempo al sole.